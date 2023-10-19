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Gaziantep'te 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı

19.10.2023 11:29 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te 6 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Gaziantep'te 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırından ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan 6 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yapan 4 zanlıyı da gözaltına alan ekipler, şüphelilerin adreslerinde 4 cep telefonu, 2 otomobil ve kamyonet ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Yakalanan 6 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Ekipler ayrıca, yaptıkları yol uygulamasında 18 Suriye uyrukluya kayıtlı bulundukları şehirden başka bir şehre "yol izin belgesi" bulunmadan seyahat etmekten toplam 72 bin 990 lira idari para cezası kesti.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep göçmen kaçakçılık

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