YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 4 günlük kısıtlamayı ihlal eden 11 bin 695 kişiye ceza

Gaziantep'te 4 günlük kısıtlamayı ihlal eden 11 bin 695 kişiye ceza

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.05.2020 09:19 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 4 günlük kısıtlamayı ihlal eden 11 bin 695 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 bin 695 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle Ramazan Bayramı'nda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, karara aykırı davrananlar hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "23.05.2020 günü saat 00.00'dan 26.05.2020 günü saat 24.00'e kadar 4 günlük ilimiz genelinde 11 bin 695 şahsa ve 34 iş yerine sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mesai saatleri normale döndü

Mesai saatleri normale döndü

Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması

Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması

Balıkesirli öğrencilerden "uzaktan orkestrayla" müzik keyfi

Balıkesirli öğrencilerden "uzaktan orkestrayla" müzik keyfi

Yasin Hacıoğlu: “Altın alım fırsatı devam ediyor”

Yasin Hacıoğlu: “Altın alım fırsatı devam ediyor”

Bozcaada'da normalleşme süreci hazırlıkları

Bozcaada'da normalleşme süreci hazırlıkları

Iğdır’da 4 günlük yasak sonrası vatandaşlar dışarı çıktı

Iğdır’da 4 günlük yasak sonrası vatandaşlar dışarı çıktı

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:27
Sabah
05:07
Öğle
12:33
İkindi
16:23
Akşam
19:48
Yatsı
21:22

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Ayaz Eczanesi
Sehitkamil
Erkent Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Şifa Eczanesi
Sehitkamil
Melike Eczanesi
Sehitkamil
Tülay Eczanesi
Sehitkamil
Aslıhan Eczanesi
Sahinbey
E.Kafadar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çalıştayda İki Ödül Aldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çalıştayda İki Ödül Aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.