Gaziantep'te 4 günlük kısıtlamayı ihlal eden 11 bin 695 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 bin 695 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle Ramazan Bayramı'nda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, karara aykırı davrananlar hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "23.05.2020 günü saat 00.00'dan 26.05.2020 günü saat 24.00'e kadar 4 günlük ilimiz genelinde 11 bin 695 şahsa ve 34 iş yerine sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

