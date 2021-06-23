Gaziantep'te 4 kez Kovid-19 aşısı için randevu alıp korkudan gitmeyen kişiyi 12 yaşındaki oğlu ikna etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve 4 kez Kovid-19 aşısı randevusu almasına karşın korkudan yaptıramayan Kerem Tatbak (54), 12 yaşındaki oğlunun ikna çabalarıyla sonuca ulaştı.

İslahiye İlçe Sağlık Merkezi tarafından İslahiye Demokrasi Meydanı'nda randevusuz aşı için mobil aşı istasyonu kuruldu. Kurulan istasyona gelen vatandaşlar randevu almaksızın 6'şarlı gruplar halinde aşı olabiliyor.

İstasyonda aşısını olan vatandaşlardan Kerem Tatbak, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zamandır Kovid-19 aşısı yaptırıp yaptırmamakta tereddüt yaşadığını söyledi.

Aşı için 4 kez randevu aldığını ancak cesaret edemediğini anlatan Tatbak, "Oğlumun sayesinde aşı oldum. Kolumdan tutup 'Baba ne olursun gel, aşı ol.' diyerek getirdi. Aşı oldum. Hep aşı olmaya niyetlendim ama aslında kaçtım. Çünkü korkuyordum. Oğlumun ısrarıyla cesaret edip aşımı yaptırdım sonunda." dedi.

Furkan Tatbak (12) da uzun zamandır aşı olmayan babasını ikna etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

