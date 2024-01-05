YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te 4 mahallede yüzlerce aracın lastiği bıçaklandı

Gaziantep’te 4 mahallede yüzlerce aracın lastiği bıçaklandı

05.01.2024 12:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te gece saatlerinde yüzlerce aracın lastiği bir şahıs tarafından bıçaklandı.

Şahsın araç lastiklerini bıçaklama anları güvenlik kameralarına yansırken, sabah uyanan araç sahipleri karşılaştıkları manzara sonrası şok yaşadıklarını söyledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Olay, gece saat 04.00 sıralarında Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe, Binevler, 23 Nisan ve Konak mahallerinde yaşandı. İddiaya göre, bir elinde poşet diğer elinde de bıçak olan bir şahıs, 4 mahallede park halinde bulunan 100’ü aşkın aracın lastiğini tek tek bıçakladı. Şüpheli, bazı araçların tüm lastiklerini bıçaklarken, bazı araçların ise 2 ya da 1’er lastiğini bıçaklayarak bölgeden uzaklaştı.

ARAÇLARIN LASTİKLERİNİN BIÇAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Şüpheli şahsın bilinmeyen bir nedenle araçların lastiklerini bıçaklama anları ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir elinde poşet diğer elinde de bıçak olan şahsın etrafını gözetledikten sonra araçların lastiklerini bıçaklama anları güvenlik kameralarına yansıdı. Daha sonrasında bölgeden uzaklaşan şahsın bu şekilde 100-150 aracın lastiğini bıçakladığı öğrenildi.

SABAH UYANAN ARAÇ SAHİPLERİ ŞOK YAŞADI

Yaşanan olayın ardından işlerine gitmek için sabah erken uyanan araç sahipleri ise şok manzara ile karşılaştı. Araçlarının başına gelen vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle lastiklerinin havasının inmiş olabileceğini düşünürken araç lastiklerinin bıçaklandığını fark etti. Olay sonrası ne yapacağını şaşıran yüzlerce mağdur vatandaş polis ekiplerin ihbarda bulundu.

ARAÇ SAHİPLERİ ANLAM VEREMEDİKLERİ OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşananlara tepki gösteren Ahmet Ali isimli vatandaş, "Sabah işe gitmek için aracın başına geldim ve aracımın 4 lastiğinin de bıçaklandığını gördüm. Sağa sola baktığımızda diğer komşuların araçlarında da aynı durumun olduğunu gördük" dedi.

"İKİ ARACIMIN DA 2’ŞER LASTİĞİ BIÇAKLANMIŞ"

Cevdet Ayaz isimli vatandaş ise, "Sabah kalktığımızda araçlarımızı bu şekilde bulduk. Benim iki aracımın da 2’şer lastiği bıçaklanmış. Bu durumdan çok rahatsız olduk. Bu şekilde bölgede çok fazla araç olduğu söyleniyor. Kimin yaptığı ile ilgili fikrimiz yok, suçluların bulunmasını ve gereken cezayı almasını istiyoruz. Araç lastiklerine bıçaklanmış, çok sayıda mağdur var. Yapan kişi neye, kime sinirlenmiş, neden böyle bir şey yapmış bilmiyoruz ama şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.

"AŞAĞI İNDİĞİMDE ARAÇ LASTİKLERİMİN BIÇAKLANDIĞINI GÖRDÜM"

Mehmet Hayri Yolalmaz ise, "Aşağı indiğimde araç lastiklerimin bıçaklandığını gördüm. Önce havasının indiğini ya da patladığını düşündüm ama sonrasında bıçak izlerini gördüm. Çevrede de çok sayıda aracın aynı durumda olduğunu fark ettim. Sonrasında da polisi arayarak şikayetçi oldum. Bu şekilde en az 100 aracın olduğu söyleniyor" diye konuştu.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA VE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Araç sahiplerinin şikayetlerinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayı gerçekleştiren şahsı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldıŞehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı
Van’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladıVan’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladı
Iraklı polisler Türkçe öğreniyorIraklı polisler Türkçe öğreniyor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 6 Ocak Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:41
İkindi
15:13
Akşam
17:35
Yatsı
18:55

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Cumartesi

Ece eczanesi
Yavuzeli
Çay eczanesi
Sahinbey
Kent eczanesi
Sehitkamil
Esra eczanesi
Islahiye
Güleç eczanesi
Sehitkamil
Serra eczanesi
Sahinbey
Bahar eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.