Gaziantep'te 4 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde 4 yıl önce işlenen cinayetin firari zanlısı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araban Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 4 yıl önce ilçede bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan V.K.Y'i yakalamak için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Katil zanlısının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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