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Gaziantep'te 4 yıl önce yerel gazetecinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 2 kişiye daha dava açıldı

13.09.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanıklar arasında GGC başkanı da yer alıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 4 yıl önce yerel gazetenin imtiyaz sahibine yönelik silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi hakkında daha dava açıldı.

Kentte yerel olarak yayımlanan bir gazetenin imtiyaz sahibi Mahmut Özkılıç'ın 27 Nisan 2018'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim A. ile Mahmut P. hakkında "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçunu azmettirme" iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede, sanıklara dair müşteki ve tanık ifadeleri, kriminal ve bilirkişi raporları, HTS analiz raporları gibi delillere yer verildi.

Sanıklar İbrahim A. ile Mahmut P'nin yargılanmasına 8 Aralık'ta Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Soruşturma kapsamında daha önce Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Nisan 2021'de görülen duruşmada, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 sanığa 20'şer yıl, 2 sanığa 16 yıl 8'er ay, bir sanığa da 10 ay hapis cezası verilmiş, saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim A. ile Mahmut P. ise 28 Haziran'da tutuklanmıştı.

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