Gaziantep'te 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekipler bu kapsamda dolandırıcılık suçundan 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O'yu yakaladı.

Hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



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