YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te 413 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep’te 413 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.04.2020 14:15 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapılan operasyonda 413 kilo kaçak nargile tütünü ile çok sayıda kaçak nargile malzemesi ele geçirildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir ikamete ve bir araca operasyon düzenledi.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapılan operasyonda 413 kilo kaçak nargile tütünü ile çok sayıda kaçak nargile malzemesi ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir ikamete ve bir araca operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 413 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 96 kilogram kıyılmış tütün, 15 kilogram elma aroması, 10 kilogram nargile yapımında kullanılan odun talaşı, 22 kilogram nargile yapımında kullanılan limon tuzu, 5.5 kilogram karton nargile kutusu, 510 adet boş nargile kutusu, 2 adet nargile ambalaj ağzını kapatmaya yarayan makine, 1 adet nargile tütünü paketlemeye yarayan makine ve 1 adet nargile tartımında kullanılan elektronik terazi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Gaziantep Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:47
Sabah
06:09
Öğle
12:39
İkindi
16:12
Akşam
19:00
Yatsı
20:16

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Altınay Sağlık Eczanesi
Sehitkamil
Ebru Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Eser Eczanesi
Sehitkamil
Nisa Koçak Eczanesi
Sehitkamil
Saygılı Eczanesi
Sehitkamil
Zeytinli Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gülsan Holding’ten anlamlı bağış

Gülsan Holding’ten anlamlı bağış

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Burun Ameliyatında Beyin Kanaması Geçiren Kübra Öldü (5)

Burun Ameliyatında Beyin Kanaması Geçiren Kübra Öldü (5)

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’ne 2012 Yılı Mükemmellik Sertifikası

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’ne 2012 Yılı Mükemmellik Sertifikası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.