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Gaziantep'te 5 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı

09.02.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 5 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda kentteki 5 hırsızlığı gerçekleştirdiği değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramada, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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