Gaziantep'te 5 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda kentteki 5 hırsızlığı gerçekleştirdiği değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramada, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz