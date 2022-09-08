Gaziantep'te 5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendiği kişiyi takibe aldı.

Ekipler, çuvalla ticari taksiye binerek ilerleyen zanlıyı takip etti. Daha sonra ticari aracı önünü keserek köşeye kıstıran ekipler, araçtaki zanlıyı yakaladı.

Ticari aracın bagajında bulunan çuvalda arama yapan ekipler, bal ve çay kutularına saklanmış 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan polislerin zanlının bulunduğu ticari aracı takip etmesi ve durdurması dronla kayıt altına alındı.



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