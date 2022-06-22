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Gaziantep'te 5 kilogram esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı

22.06.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 5 kilogram esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir araçta 5 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Araçta 5 kilogram esrar ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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