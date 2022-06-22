Gaziantep'te 5 kilogram esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir araçta 5 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Araçta 5 kilogram esrar ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

