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Gaziantep'te 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

26.07.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 550 litre kaçak akaryakıt, fiber tank ve santrifüj ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, operasyon anı polis kamerasıyla görüntülendi.

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