YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 6 kapkaç olayının faili yakalandı

Gaziantep'te 6 kapkaç olayının faili yakalandı

29.04.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 6 kapkaç olayının faili yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 6 kapkaç olayını gerçekleştirdiği belirlenen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen 6 kapkaç olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.D. operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşeğin ısırdığı çocuğa boyun bölgesindeki dokudan göz kapağı yapıldıEşeğin ısırdığı çocuğa boyun bölgesindeki dokudan göz kapağı yapıldı
Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ettiAntalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Antalya'da cinayet sanığı, öldürdüğü ablasını suçladıAntalya'da cinayet sanığı, öldürdüğü ablasını suçladı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 29 Nisan Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:32
Öğle
12:33
İkindi
16:18
Akşam
19:24
Yatsı
20:48
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Hobbitler’in yerini söyledi! “Hala hayattalar, gizleniyorlar”

Hobbitler’in yerini söyledi! “Hala hayattalar, gizleniyorlar”

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.