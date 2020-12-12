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Gaziantep’te 63 şüpheli şahsa uyuşturucudan işlem

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.12.2020 15:15 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan genel huzur ve güven uygulamasında 63 şahsa uyuşturucudan işlem yapılırken, 3 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep’te yapılan genel huzur ve güven uygulamasında 63 şahsa uyuşturucudan işlem yapılırken, 3 şüpheli şahıs tutuklandı. Uygulama kapsamında 66 aranan şahıs da yakalanırken, çok sayıda suç aleti ile çalıntı malzeme geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Aralık 2020 günü il genelinde genel huzur ve güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalar kapsamında 63 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 3’ü tutuklanırken, 2 şahıs ise adli kontrol aldı. Ekipler, hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda da 25 şüpheli şahsa işlem yaparak, 9 faili meçhul olayı aydınlattı. Bu kapsamda 2 şahıs tutuklanırken, 2 şahıs da adli kontrol aldı. İl genelindeki huzur güven uygulamasında 66 aranan şahıs da yakalanırken, 52 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.
Çok sayıda suç aleti ile çalıntı malzeme geçirildi
Uygulama sonucunda yapılan aramalarda 459 gram uyuşturucu madde, 565 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, ruhsatsız 7 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 26 ton gümrük kaçağı akaryakıt, 124 adet gümrük kaçağı cep telefonu, çalıntı 2 araç, 4 motosiklet ve çok sayıda çalıntı malzeme, 680 paket gümrük kaçağı sigara ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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