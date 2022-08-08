Gaziantep'te 7 gün süren "Narko-Alan" uygulaması tamamlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 7 gün süren "Narko-Alan" uygulamasında 68 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocuk ve gençlerin uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla 1-7 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesinde "Şehit Cihat Şahin Narko-Alan", Şahinbey ilçesinde de "Şehit Fatih Doğan Narko-Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada 625 gram metamfetamin, 25 gram esrar, 8 uyuşturucu hap, 8 tabanca, bir tüfek, bir kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 31 fişek ve 32 kesici alet ele geçirildi.

Kimlik bilgileri sorgulanan 7 bin 525 kişiden aralarında çeşitli suçlardan aranan 11 şahsın da olduğu 68'i hakkında yasal işlem başlatıldı.

7 gün süren uygulama kapsamında 2 bin 276 araç kontrol edildi, 23 sürücü ve araç plakasına ceza kesildi.

