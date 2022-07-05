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Gaziantep'te 7 yıl önce bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

05.07.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 7 yıl önce bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 7 yıl önce bir kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos 2015'te Kayaönü Mahallesi'ndeki bir iş yerinde T.E'nin silahla öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Hürriyet Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen firari zanlı D.D. yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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