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Gaziantep'te 77 şişe sahte içki ele geçildi

11.06.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 77 şişe sahte içki ele geçildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 77 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde sahte içki imalatı yapılan depoya operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 77 sahte içki ve imalat yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep sahte içki

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