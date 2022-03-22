Gaziantep'te 8 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir tır garajında 8 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ilçesindeki bir tır garajına operasyon düzenledi.
Garaj ve 4 araçta arama yapan ekipler, 8 bin litre kaçak akaryakıt, 14 fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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