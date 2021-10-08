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Gaziantep'te 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

08.10.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Gaziantep-Şanlıurfa Karayolu Nizip Ticaret Borsası kavşağında 3 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle maddi hasarın oluştuğu araçlardan yola yağ döküldü. Aynı istikamette seyir eden sürücülerden 6'sı daha yavaşlamaya çalışırken kayıp kazaya karıştı.

9 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kontrollü olarak trafiğe açarken belediye ekipleri ise kaza riskini ortadan kaldırmak için yağlanan yola kum döktü.

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