Gaziantep'te 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Gaziantep-Şanlıurfa Karayolu Nizip Ticaret Borsası kavşağında 3 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle maddi hasarın oluştuğu araçlardan yola yağ döküldü. Aynı istikamette seyir eden sürücülerden 6'sı daha yavaşlamaya çalışırken kayıp kazaya karıştı.

9 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kontrollü olarak trafiğe açarken belediye ekipleri ise kaza riskini ortadan kaldırmak için yağlanan yola kum döktü.

