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Gaziantep’te açık fırın ve çorba dağıtım yerleri belli oldu

07.02.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te deprem nedeniyle sıcak yemek ve ekmek bulmakta zorlanan depremzedeler için ekmek çıkartacak ve sıcak yemek dağıtacak yerler belli oldu.

Yaşanan deprem felaketiinin ardından şehirde bir çok bina hasar görürken, depremden etkilenmeyen fırın, restoran ve lokantalar, hizmet vermeye başladı.

Ücretsiz hizmet verecek fırın, lokanta ve restoranların isimleri de belli oldu. Nohutçu Metin Asta merkez şubesi tarafından Binevler Mahalesi’nde yemek dağıtacak. Kasap Halil Usta Emek Mahallesi’nde saat 18’den sonra bin kişilik çorba dağıtacak. Çetinkaya mevki civarında ise Topkapı Sarayı tarafından ücretsiz çorba ikramı gerçekleştrilecek. Kelebek restaurantta ise saat17:30 dan itibaren çorba ve makarna ikramı yapılacak. Künefe Han’da ise saat 17:00 den itibaren

4 bin kişilik çorba dağıtımı gerçekleşecek. Antep Lisesi yakınlarındaki Yesemek Lokantası, M! AVM’de Matmah Pizza’da, Çulcuoğlu Et Lokantası Emek Şubesi’nde ve Gaziantep Üniversitesi yakınlarındaki Kebap Hause’de çorba ve ekmek ikramı yapılacak.

4 Organize Sanayi Sitesi’nde bulunan Altunkaya Lidersan tesislerinde se sıcak yemek, kuru kumanya gibi gıda ürünleri ile çocuk bezi ve ıslak mendil gibi ihtiyaçların temin edebilecek.

AÇIK FIRINLARIN LİSTESİ:
Gaziantep çarşı merkezinde Karagöz Ömeriye Cami yanındaki Yazıcık Somun ve Pide fırınlarının, Karataş 1. Bölge Tahmazoğlu Camii karşısındaki Özdemirler Pide fırının bugün itibariyle ekmek çıkartmaya başladığı belirtilirken süreçte açık olacak fırınlar ve yerleri şöyle oluştu:
’’60.yıl Mahallesi Selçuklu genclık merkezinin yanında Güneykent/ Çankaya ekmek fırını, Mücahitler mahallesi Turğutlar pide fırını, Masal park karşısında iki fırın, Batalhöyükte Cami yanındaki somun fırını
Eski Dülük Caddesindeki Dursun pide fırını, Cumhuriyet Huzur Taksi karşısı pide fırını, 60.yil M.Fehime Ersoy yakınlarındaki Somun fırını,23 Nisan mahallesi pırlanta düğün salonu ilerisindeki Pide Fırını Beykent Renkli evler içindeki pide fırını, Sarıgüllükte masal park tramvay durağıyla 25 Aralık durağı arasında cadde üstündeki bir somun fırını, bir de pide fırını, Vilayetler anaokulu karşısı ve Ömer halis demir Lisesi’nin yanındaki fırın, Güvenevler mahallesi somun fırını, Batıkent mahallesi Erbalcı camii yani Eyüp pide fırını, Onkoloji 5 tepe ekmek fırını, Güneş Mahallesi Taşkın ekmek fırını, Çağdaş Mahallesisindeki fırın, Beylerbeyi / Beylerbeyi somun fırını, Gazikent Mevlana somun fırını.’’

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