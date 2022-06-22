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Gaziantep'te ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

22.06.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde pompalı tüfekle ağabeyini öldüren şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Narlıtepe Mahallesi'nde dün tartıştığı ağabeyi Cumali M'yi öldüren ve bir süre sonra yakalanan Kadir M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kardeşinin tüfekle yaraladığı Cumali M, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılmış, burada müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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