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Gaziantep’te ağır hasarlı binanın duvarı aracın üzerine çöktü

20.11.2023 14:05 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’in İslahiye İlçesinde yaşanan deprem felaketinde ağır hasar gören bir binanın duvarı rüzgardan aşağıya park eden aracın üzerine yıkıldı.

Gaziantep’te ağır hasarlı binanın duvarı aracın üzerine çöktü

Olay Gaziantep’in İslahiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde ağır hasar alan ve yıkılmayı bekleyen bir binanın duvarı şiddetli rüzgarın etkisi ile binanın alt tarafına park eden 27 AFZ 897 plakalı A. Kaya ‘ya ait kamyonetin üzerine düştü. Yaşanan olay sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Olay anında araç içerisinde kimsenin olmaması felaketin önüne geçti.
Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmazken olay yerine çağırılan emniyet ekipleri bina çevresinde tedbir aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep’te ağır hasarlı binanın duvarı aracın üzerine çöktü

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