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Gaziantep’te alt yapı ve üst yapı çalışmaları sürüyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.04.2020 18:05 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Corona Virüs (COVID-19) mücadelesi kapsamında alınan tedbirlerle boşalan sokaklar ve caddelerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız kazandırıldı.Halk sağlığı uzmanlarının “Evde Kal” çağrısıyla ulaşım yoğunluğunun azalmasını fırsat bilen büyükşehir belediyesi ekipleri, D-400 Karayolu (İpek Yolu) üzerinde bulunan Karşıyaka Tüneli’nin genişletme çalışmaları devam ederken vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla zemin çalışmaları biten alternatif yolu açarak, trafik akışının servis yolu üzerinden devam etmesi sağlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Corona Virüs (COVID-19) mücadelesi kapsamında alınan tedbirlerle boşalan sokaklar ve caddelerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız kazandırıldı.
Halk sağlığı uzmanlarının “Evde Kal” çağrısıyla ulaşım yoğunluğunun azalmasını fırsat bilen büyükşehir belediyesi ekipleri, D-400 Karayolu (İpek Yolu) üzerinde bulunan Karşıyaka Tüneli’nin genişletme çalışmaları devam ederken vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla zemin çalışmaları biten alternatif yolu açarak, trafik akışının servis yolu üzerinden devam etmesi sağlandı. Ayrıca GAZİRAY hattının geçiş aksında trafiğin sakinliği değerlendirilerek çalışmalar yoğunlaştırıldı. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ‘pandemi” yeni bölgesel olmaktan çıkmış küresel bir salgın olarak adlandırılan korona virüse karşı sosyal izolasyona uyarak evde geçirdiği vakti artıran vatandaşların bu yaklaşımını fırsat bilen Büyükşehir Belediyesi, şehrin sakin dönemlerinde programında yer alan alt ve üst yapı çalışmalarına ağırlık verdi. “Yaşanan zor günleri halka hizmet için değerlendiriyoruz” diyen Başkan Fatma Şahin’in sözlerinden hareketle; belirli saatlerde trafiğe kapalı olan Karagöz bölgesinde yol tamiratı, restorasyon çalışmaları sürerken bunun yanı sıra halihazırda Suburcu Caddesi ve Karagöz mevkiinde çökme olan yolların onarım çalışmaları ise sürüyor.

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