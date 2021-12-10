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Gaziantep'te ameliyatta ihmali bulunduğu iddia edilen doktor hakkında 6 yıla kadar hapis istendi

10.12.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te ameliyatta ihmali bulunduğu iddia edilen doktor hakkında 6 yıla kadar hapis istendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ameliyat ettiği bir hastanın hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan doktor hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, özel bir hastanede ameliyat edildikten sonra taburcu edilen ve fenalaşması üzerine başka bir özel hastanede yaşamını yitiren 72 yaşındaki İsmail Fındıkçı'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Fıstıkçı'nın ilk gittiği hastanede kendisini ameliyat eden doktor L.G, hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Fıstıkçı'nın 7 Ağustos 2018'de başağrısı ve şuur bozukluğu şikayetiyle gittiği özel hastanede bir gün sonra doktor L.B, tarafından ameliyat edildiği, 2 gün sonra taburcu olduğu, ameliyat bölgesindeki kanama nedeniyle 28 Ağustos'ta tekrar hastaneye geldiği, sorun görülmeyerek eve gönderildiği belirtilen iddianamede, 1 Eylül'de hastanın genel durumunun kötüleşmesi üzerine başka bir özel hastaneye götürüldüğü ve burada 1 hafta kadar yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat ettiği kaydedildi.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu 8. İhtisas Kurulunun raporundaki "Ameliyat sırasında kanama lojuna ve cilt altına konulan 'drenin' ucunun orada bırakılmasının tıbbi hata olduğu, ameliyatı yapan doktor L.B'nin uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı oy birliği ile mütalaa olunur." bilgisi yer aldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen L.B, ameliyatta kullandığı materyalleri sayarak takıp çıkardığı, unutma gibi bir durumunun söz konusu olamayacağını kaydetti.

Sanık L.B'nin yapmış olduğu cerrahi işlemde tıbbi eksiklikler bulunduğu ve maktülün bu müdahaleye bağlı olarak gelişen komplikasyonlar neticesinde öldüğü belirtilen iddianamede, "Şüphelinin mesleğinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışının maktulün ölümünde etken olduğu değerlendirilmektedir." ifadeleri yer aldı.

Fıstıkçı ailesinin avukatı Mehmet Alıcı, yaptığı açıklamada, doktorun alanında uzman bir hekim olması sebebiyle "olası kast ile öldürme" suçu kapsamında ve ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğini ve bunun için talepte bulunduklarını ifade ederek, dosyanın sağlık personellerine örnek olması gerektiğini ve hekimlerin daha dikkatli ve özenli davranması gerektiğini söyledi.

Sanığın yargılanmasına 22 Mart 2021'de devam edilecek.

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