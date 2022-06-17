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Gaziantep'te anne ve oğlu araçta ölü bulundu

17.06.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te anne ve oğlu araçta ölü bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kadın ve 4 yaşındaki oğlu, otoban kenarında park halindeki araçta ölü bulundu.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 15. kilometresinde 06 MK 682 plakalı minibüsü park halinde gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, araçta bir kadın ile bir çocuğun cesedini buldu.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesetlerin, Suriye uyruklu Emine El A. ile 4 yaşındaki oğlu Halid M'ye ait olduğu tespit edildi.

İncelemede, kadın ve çocuğun vücutlarında çok sayıda bıçak ve darp izine rastlandı.

Kadının eşi Mustafa M. gözaltına alındı.

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