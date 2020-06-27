Gaziantep'te "Arabalı Sinema Günleri" başlıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Arabalı Sinema Günleri" organize ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli Kavşağı'nda bulunan Hitit Kültür Kapısı ve Alleben Göleti'nde ücretsiz düzenlenecek organizasyon 3-8 Temmuz tarihleri arasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hayata geçirilecek.

"Aşk Tesadüfleri Sever", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Sarıkamış Çocukları", "7. Koğuştaki Mucize", "Anadolu Kartalları" ve "Bayi Toplantısı" filmlerinin izleneceği etkinlikte filmler dev ekranlara yansıtılacak, sesler ise arabanın radyosundan verilen frekansla dinlenebilecek.

Etkinlik alanında maske takımı zorunlu olacak, araçlarda en fazla 3 kişi bulunabilecek ve araçlardan çıkılmayacak.

Film arasının verilmeyeceği etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunacak.

