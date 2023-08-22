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Gaziantep’te araç yayaya çarptı: 4 yaralı

22.08.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te bir araç motosiklete çarpmamak için yaptığı manevra sonrası yayaya çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Gaziantep’te araç yayaya çarptı: 4 yaralı

Kaza, Gaziantep’in Şehitkamil İlçesine bağlı Ali Fuat Cebesoy Bulvarında meydana geldi. Ali Fuat Cebesoy Bulvarı istikametinde ilerleyen yabancı uyruklu Hala Şiray idaresindeki 27 FZ 358 plakalı araç, Kıbrıs caddesi istikametinden gelen Cuma Mert Şiraki idaresindeki 27 ANA 711 plakalı motora çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucu yolda yaya olarak ilerleyen Abdulkadir Aydın Er’e çarptı. Kaza sonucu otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana gelirken, kaza sonrası 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.
Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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