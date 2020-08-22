YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te aracında tarihi eser ele geçirilen şüpheli yakalandı

Gaziantep'te aracında tarihi eser ele geçirilen şüpheli yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.08.2020 18:30 | Son Güncelleme

Gaziantep'te aracında tarihi eser ele geçirilen şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine 1 şüphelinin kullandığı aracı Öğretmenevler Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta, 120 sikke, 9 yüzük, 3 haç, 4 kolye ucu ve bir zincir, 9 heykel, 1 madalyon, 6 misket,
55 değişik ebat ve boyutlarda eşya, 3 taş ve 2 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslışah Alkoçlar'a suçlamaAslışah Alkoçlar'a suçlama
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Bayram Bektaş'ın hedefi Kayserispor'u ligde kalıcı hale getirmek
Bayram Bektaş'ın hedefi Kayserispor'u ligde kalıcı hale getirmek
Erzincan’da yıldırım isabet eden çoban öldü
Erzincan’da yıldırım isabet eden çoban öldü
Otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir çocuk öldü, babası ve kardeşi ağır yaralandı
Otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir çocuk öldü, babası ve kardeşi ağır yaralandı
Fındık işçileri sel sularında zor anlar yaşadı
Fındık işçileri sel sularında zor anlar yaşadı
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"

Gaziantep Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:46
Öğle
12:38
İkindi
16:21
Akşam
19:21
Yatsı
20:42

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Çağan Eczanesi
Sehitkamil
Demir Eczanesi
Sehitkamil
Flora Eczanesi
Sehitkamil
Gülşen Çayırlı Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
Yeşilova Eczanesi
Sehitkamil
Ayıntap Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kadoil’den büyük başarı
Kadoil’den büyük başarı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
GTO Başkanı Yıldırım’dan çifte bayram vurgusu
GTO Başkanı Yıldırım’dan çifte bayram vurgusu
Sınır kapısında 5 adet telefon ele geçirildi
Sınır kapısında 5 adet telefon ele geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.