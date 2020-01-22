Gaziantep’te aranan 117 şüpheli şahıs yakalandı

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda 117 aranan şüpheli şahıs yakalanırken çeşitli suçlardan toplamda 132 kişiye işlem yapıldı. Çok sayıda suç aleti ise ele geçirildi.

Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ocak 2020 Salı günü il merkezinde huzur güven uygulaması yapıldı. Yapılan çalışmalarda aranan 117 şüpheli şahıs yakalanırken uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 21, hırsızlık suçundan 13 ve kabahatler kanunundan da 98 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Çalışmalar kapsamında ise 247.90 gram esrar, 78.29 gram metamfetamin, 7.42 gram bonzai, 0.98 gram jameika maddesi, bin 592 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 7 adet kartuş, 2 adet kuru sıkı silah 11 adet kuru sıkı fişeği, 1 adet kayıp çalıntı araç, 2 adet hacizli yakalamalı araç ve 10 adet kapsam dışı bıçak ele geçirildi.

