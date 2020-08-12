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Gaziantep’te aranan 61 şüpheli şahıs yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.08.2020 10:56 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan genel huzur güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan toplam 61 şüpheli şahıs yakalanırken, 42 şüpheli şahsa da farklı suçlardan işlem yapıldı.

Gaziantep’te yapılan genel huzur güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan toplam 61 şüpheli şahıs yakalanırken, 42 şüpheli şahsa da farklı suçlardan işlem yapıldı. Operasyon sonucu çok sayıda çalıntı malzeme ve suç aleti de geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde genel huzur güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulama neticesinde çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında 13 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 22 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan ve 7 şahsa ise kabahatler kanuna aykırı davranmaktan işlem yapıldı.

Çok sayıda çalıntı malzeme ve suç aleti de geçirildi
Uygulama sırasındaki aramalarda ise 336 gram uyuşturucu madde, 4 adet ruhsatsız silah, 18 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet kartuş, 3 adet kuru sıkı silah, 6 adet çalıntı motosiklet, 3 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet çalıntı bisiklet, 850 paket gümrük kaçağı sigara, 3 adet kesici alet, 2 adet suça konu cep telefonu, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, bir miktar sahte para ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

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