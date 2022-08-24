GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda silahlı tehdit suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'yi yakaladı.

Hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



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