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Gaziantep'te aranan firari hükümlü yakalandı

24.08.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te aranan firari hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda silahlı tehdit suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'yi yakaladı.

Hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
hükümlü emniyet

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