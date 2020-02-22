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Gaziantep'te aranan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.02.2020 18:18 | Son Güncelleme

Gaziantep'te aranan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda suçtan aranan iki zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'nde metruk bir binaya giren 2 kişi, polisi görünce kaçmaya başladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kovalamaca sonucunda 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların kimlik kontrollerinde birinin 53 suçtan arandığı, 43 dosyadan firari olduğu, diğerinin de 1 suçtan arandığı ve 4 suçtan firari olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
aranan şüpheliler Gaziantep Nurdağı

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