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Gaziantep'te av tüfeğiyle rastgele ateş açan kişi güvenlik korucusunu yaraladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.04.2020 16:51 | Son Güncelleme

Gaziantep'te av tüfeğiyle rastgele ateş açan kişi güvenlik korucusunu yaraladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş açan kişi, bir güvenlik korucusunu ayağından yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Parkı'nda rastgele havaya ateş açan bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Elinde av tüfeği bulunan kişinin akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 39 yaşındaki M.G. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliye silahı bırakması yönünde yaptıkları çağrılara olumsuz yanıt aldı.

M.G. bir süre sonra yaya olarak Başpınar Mahallesi'ndeki kırsal alana kaçtı.

Zırhlı araçların da katılımıyla zanlıyı takibe alan polise, güvenlik korucuları da destek verdi.

Rastgele ateş açması sonucu bir güvenlik korucusunu ayağından yaralayan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

M.G'nin yanında bulunan ve babasına ait olduğu öğrenilen av tüfeği ile 32 fişeğe el konuldu.

Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan güvenlik korucusunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

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