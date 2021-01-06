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Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.01.2021 16:11 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki bağ evlerinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlıkların zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.K, E.Ç. ve H.Y. olduğunu belirledi.

Adreslerinde gözaltına alınan ve 28 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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