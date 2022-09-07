Gaziantep'te baklava paketine uyuşturucu gizleyen zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, baklava paketine uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde durumundan şüphelenilen E.G'yi durdurdu.

Üst araması yapan ekipler, zanlının yanında taşıdığı paketteki baklavanın altına yerleştirilen 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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