Gaziantep'te banka soygunu girişimi engellendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bankada soygun girişiminde bulunan şüpheli kaçtı.
Merkez Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'ndeki banka şubesine yüzünü atkıyla kapatarak giren zanlı, görevlilerden paraları istedi.
Bu sırada zanlı ile kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi arasında arbede yaşandı.
Güvenlik görevlisinin silahını alarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Polis ekiplerinin banka şubesindeki incelemeleri devam ediyor.
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