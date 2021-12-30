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Gaziantep'te banka soygunu girişimi engellendi

30.12.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik görevlisinin silahını alarak kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bankada soygun girişiminde bulunan şüpheli kaçtı.

Merkez Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'ndeki banka şubesine yüzünü atkıyla kapatarak giren zanlı, görevlilerden paraları istedi.

Bu sırada zanlı ile kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi arasında arbede yaşandı.

Güvenlik görevlisinin silahını alarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis ekiplerinin banka şubesindeki incelemeleri devam ediyor.

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