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Gaziantep'te baraj suyu çekilince eski demiryolu ve köprü ortaya çıktı

11.01.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te baraj suyu çekilince eski demiryolu ve köprü ortaya çıktı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi düşünce eski demiryolu ve köprü gün yüzüne çıktı.

İslahiye ve Amik ovalarındaki tarım arazilerinin sulanması amacıyla 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı'ndaki su oranı yüzde 5'e kadar düşünce, daha önce su altında kalan ve ilçeyi Suriye'ye bağlayan Fevzipaşa-Meydanekbek demiryolu hattı ile köprü su yüzüne çıktı.

Suların çekilmesiyle ilk defa yıkılan köprüye ulaşan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, uzun yıllar sonra baraj altında kalan demiryolundaki ray kalıntıları ile yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki bazalt taşından yapılan eski demiryolu köprüsünün gün yüzüne çıktığını belirterek, "Eğer mevsimsel yağışlar olsaydı bunlar görünmeyecekti." dedi.

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