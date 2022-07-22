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Gaziantep'te bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

22.07.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin çeşitli noktalarındaki KGYS kameralarına farklı tarih ve bölgelerde yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, Yeditepe Mahallesi'nde kavşağa hızlı giren ve iki kişinin aracın kapısının camına oturarak yolculuk ettiği otomobilin bir müddet zik zak çizdikten sonra park halindeki otomobile çarpma anı ve İncilipınar Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün tramvay yoluna girmesi yer aldı.

Oğuzeli yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün refüjdeki ağaçlara çarpması ile Narlıtepe Mahallesi'nde motosikletin bir çocuğa çarpması da görüntülere yansıdı.

Paylaşımda, "Trafik kuralları bizi, hayata ve sevdiklerimize bağlar." mesajına yer verildi.

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trafik kazası Gaziantep

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