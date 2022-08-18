YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te bebeğini darbeden babanın yargılanmasına devam edildi

Gaziantep'te bebeğini darbeden babanın yargılanmasına devam edildi

18.08.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bebeğini darbeden babanın yargılanmasına devam edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bebeğini darbeden ve hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan babanın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Yunus G. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Duruşmada, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri Büşra Aslan ve Güllü Baycan hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, önceki celselerde talep edilen kati raporun geldiğini ve raporun "yaralamanın bebekte yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olduğu" yönünde olduğunu kaydetti.

Anne Semra G, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Sanık Yunus G, çocuğuna bilerek isteyerek vurmadığını ve pişman olduğunu savundu.

Ayrıntılı adli tıp raporu alınmasına karar veren heyet, sanığın tutukluluk devamına karar vererek duruşmayı 6 Aralık'a erteledi.

Gaziantep'te, Yunus G'nin, 2 aylık oğlu Cihan G'yi darbederken çekilen görüntüleri, 30 Kasım 2021'de ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmıştı. Aynı gün yakalanan baba tutuklanmış, sanık hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ve alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te çay ocağı sahibi masada bulduğu 153 bin lirayı sahibine teslim ettiGaziantep'te çay ocağı sahibi masada bulduğu 153 bin lirayı sahibine teslim etti
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandıKonya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
AK Parti İstanbul'un "Yüz Yüze 100 Gün" projesi Ataşehir'de devam ettiAK Parti İstanbul'un "Yüz Yüze 100 Gün" projesi Ataşehir'de devam etti
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
04:14
Sabah
05:42
Öğle
12:40
İkindi
16:23
Akşam
19:27
Yatsı
20:49
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' oldu

Görünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' oldu

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.