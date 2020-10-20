Gaziantep'te bekçilerin yakaladığı hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bekçilerin, bir site içinde park halinde bulunan motosikleti çalmaya çalışırken yakaladıkları şüpheli gözaltına alındı.

Gazikent Burak Mahallesi'nde bir sitede bulunan park halindeki motosikleti çalmaya çalışan M.K, site sakinlerinden ve motosiklet sahibi E.A. tarafından fark edilince kaçmaya başladı.

Şüpheli, daha sonra aynı mahallede bekçiler tarafından yakalandı. M.K'nin üst aramasında hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere Merveşehir Mehmet Erdem Polis Karakolu'na götürüldü.

Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin site içine girdiği ve bir süre bankta oturduğu, buradaki araçları ve motosikleti inceledikten sonra buradan ayrıldığı görülüyor.

