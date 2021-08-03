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Gaziantep'te belediye personeli de Kovid-19 aşısı için teşvik edecek

03.08.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te belediye personeli de Kovid-19 aşısı için teşvik edecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranının artırılmasına katkı sağlamak için belediye çalışanlarına yönelik "Pandemide Aşılanmanın Teşviki Konusunda Bilgilendirme Eğitimi" gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Onat Kutlar Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak tarafından katılımcılar bilgilendirildi, aşının faydaları anlatıldı.

Eğitimde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise dünyanın küresel salgın sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Salgının yaklaşık 2 yıldır yaşamı etkilediğine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Bu yaşananları bir filmde seyretmiş olsaydık, korku filmi olarak yorumlardık. Bu virüsle mücadele etmek için elimizden geleni yapmalıyız. Bilim dünyası, sürekli bir çalışma içerisinde. Her gün yeni bir pencere açılıyor. Bize düşen şey de bilgi toplumunda doğru bilgiyi yakalamak. Maalesef özellikle sosyal medya başta olmak üzere çok büyük bir bilgi kirliliği ile karşı karşıyayız. Aşılamaya yönelik asılsız iddiaları ortadan kaldırmak için bilgilenip aşının doğruluğunu çevremize açıklamamız gerekiyor. Bu noktada artık belediye ekiplerimiz de daha aktif aşılama kampanyası yürütecek."

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