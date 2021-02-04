Gaziantep'te belediye personelleri, kanser hastalarına destek için mor maskeyle mesai yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışanları, kanserle mücadelede farkındalık oluşturmak ve hastalara destek olmak amacıyla mesai boyunca mor maske taktı.

​​​​​​​Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı, Dünya Kanser Günü dolayısıyla çalışma yaptı.

Daire Başkanlığı, kanser hastalarına destek olmak ve kanserle mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla mor maske hazırladı.

Personeller, çalıştıkları süre boyunca hazırlanan mor maskeleri takarak mesai yaptı.

Etkinlik kapsamında kadın çalışanlar için de "Erken Tanı Kadın Hastalıkları" konulu bilgilendirme eğitimleri verildi. Eğitimlerde, kanserde erken tanının önemine değinildi.

Ayrıca ekipler, Gaziantep Üniversitesine bağlı Onkoloji Hastanesinde kanser tedavisi gören 0-16 yaş arası çocukları ziyaret etti.

Ekipler görüştükleri çocuklara bazı hediyeler dağıttı.

