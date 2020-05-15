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Gaziantep’te berber ve kuaförlere ateş ölçer desteği

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.05.2020 17:27 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, berber ve kuaförlerin yeni tip Corona Virüs (COVID-19) Salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında işletmelerinde zorunlu bulundurulması gereken ateş öçler cihazlarının dağıtımına başladı.Kısa sürede Dünya gündemine yerleşen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi yani küresel salgın ilan edilen Corona Virüse karşı Türkiye’de verilen ulusal mücadele devam ederken, gün geçtikçe başarı yakalanmasıyla normalleşme süreci başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, berber ve kuaförlerin yeni tip Corona Virüs (COVID-19) Salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında işletmelerinde zorunlu bulundurulması gereken ateş öçler cihazlarının dağıtımına başladı.
Kısa sürede Dünya gündemine yerleşen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi yani küresel salgın ilan edilen Corona Virüse karşı Türkiye’de verilen ulusal mücadele devam ederken, gün geçtikçe başarı yakalanmasıyla normalleşme süreci başladı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan genelgeyle kapanan berber ve kuaförlerin, yaklaşık 2 ay süren bekleyişten sonra bir dizi tedbirlerle yeniden açılmasına karar verildi. Açılma tarihinden önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hijyen kiti ve maske desteği yaptı. Tedbirler kapsamında belirtilen müşterilerin ateş ölçümü gerekliliği için harekete geçen Büyükşehir, Gaziantep Bayan Kuaförler Odası ve Gaziantep Berberler Odası işbirliğiyle yürüttüğü çalışmayla ateş ölçümü yapabilen ateş ölçerlerin dağıtımına başladı.
Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Berberler Odası Başkanı Hacı Darıcı son dönemde berberlerin mali açıdan çok sıkıntı çektiğini söyleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in hem dezenfekte hem de ateş ölçer konusunda destek vererek berberlerin yanında olduğunu belirtti.
Berber ve kuaförler memnun
30 yıldır kuaförlük yapan Hüseyin Parlar, müşterilerin berbere gelirken tedirgin olduğu fakat tedbirleri gördükçe rahatladıklarını söyleyerek “Başkan Şahin’e çok teşekkür ediyorum. Ateş ölçer ihtiyacımız karşıladı. Süreç kısa süreli değil. Tedbirlerimizi ve hijyeni sürekli sağlayacağız” dedi.
Kadın Kuaförü olan Dilek Kanpolat ise maskesiz müşteri almadıklarını belirterek, “ Dezenfekte ediyoruz eşyaları sürekli. Başkan Şahin’in temin ettiği ateş ölçerlerle ateş ölçümünü yaparak tedbirimizi alıyoruz. Çoğu müşterimiz bu tedbirleri görünce memnun oluyorlar” diye konuştu.

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Sehitkamil
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B.Ş. Halk Eczanesi
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