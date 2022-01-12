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Gaziantep'te besicilere 29,5 milyon liralık yem desteği

12.01.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te besicilere 29,5 milyon liralık yem desteği

GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediyesi, besicileri desteklemek için 29 milyon 500 bin liralık 8 bin ton hayvan yemi dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, desteğin sağlanması amacıyla Valilik'te düzenlenen protokol imza törenine Vali Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan katıldı.

Gül, törendeki konuşmasında, çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine verilen desteğin toplum geneline yansıyacağını belirtti.

Besicilere verilen yem desteğinin önemine işaret eden Gül, şunları kaydetti:

"Girdi maliyetlerinin olabildiğince azalması gerekiyor. Çiftçiye verilen her destek tüketiciye de verilen destek anlamına geliyor. Maliyetler düştükçe bu toplumun geneline yansıyor. İnşallah destek alan kişiler de olabildiğince üretimde verimli kullanmış ve işlerini büyütmüş olurlar. Verilen desteklerle Şahinbey ilçemiz tarımsal arazilerin en fazla ekildiği bir alan haline geldi. İnanıyorum ki bu desteklerle aynı etkiyi hayvan yetiştiricileri de gösterecektir."

Kaymakam Şahin ise Şahinbey Belediyesinin vatandaşa önemli destek verdiğini vurgulayarak, "Yem maliyetlerinin arttığı bu dönemde yapılanları kara gün dostu çalışma olarak nitelendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Tahmazoğlu da son 5 yılda tarıma önemli destekler sağladıklarına ve desteklerle ekilen alan miktarını 80 bin dekardan 300 bin dekara çıkardıklarını, şimdi de 29,5 milyon lira değerindeki 8 bin ton yemi üreticilere ulaştıracaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından yem dağıtımına ilişkin protokol imzalandı.

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