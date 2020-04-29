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Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.04.2020 13:43 | Son Güncelleme

Gaziantep’te meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.Olay, Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi’nde geçen Pazartesi günü meydana geldi.

Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü

Gaziantep’te meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi’nde geçen Pazartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, Musa N. ile Bayram C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Bayram C., yanından bulundurduğu bıçakla Musa N.’ye saldırdı. Musa N. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı, Bayram C. de olay yerinden kaçtı. Hastanede tedaviye alınan Musa N., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Musa N.’nin ölümüne yol açan Bayram C. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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