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Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

23.07.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Fatih Sultan Mahallesi'nde Ali Osman D. ile husumetli olduğu Harun E. arasında tartışma çıktı.

Tarafların ailelerinin de karışmasıyla bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, Harun E, Ali Osman D. ve babası Yusuf D. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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