Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Fatih Sultan Mahallesi'nde Ali Osman D. ile husumetli olduğu Harun E. arasında tartışma çıktı.

Tarafların ailelerinin de karışmasıyla bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, Harun E, Ali Osman D. ve babası Yusuf D. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



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