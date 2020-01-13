YURTHABER
  4. Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan çocuk öldü

Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan çocuk öldü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.01.2020 15:22 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan çocuk öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde M.E.A. (15) ile Beritan Demir (14) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.A, Beritan Demir'i bıçakla bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Demir'i Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Beritan Demir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan M.E.A. polis ekiplerince yakalandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecekDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecek
Fatma Şahin’den 2019 değerlendirmesiFatma Şahin’den 2019 değerlendirmesi
GTO, “Domotex Turkey” Tanıtımı İçin Hannover’deGTO, “Domotex Turkey” Tanıtımı İçin Hannover’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beritan Demir bıçaklı kavga Gaziantep öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Gaziantep Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:44
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:01

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Dila Eczanesi
Sehitkamil
Gökhan Eczanesi
Sehitkamil
Ihlamur Eczanesi
Sehitkamil
İrfan Eczanesi
Sehitkamil
Koçer Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Barlas Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.