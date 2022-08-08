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Gaziantep'te bir avukat elektrik trafosunda ölü bulundu

08.08.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir avukat elektrik trafosunda ölü bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir avukat elektrik trafosunda ölü bulundu.

Şehitkamil ilçesindeki bir iş merkezinin bina görevlisi, elektrik trafosunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin binada ofisi bulunan avukat M.H'ye ait olduğunu belirledi.

M.H'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Gaziantep ölüm elektrik trafosu

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