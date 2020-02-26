YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te bir genç öldürüldü

Gaziantep'te bir genç öldürüldü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.02.2020 10:59 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir genç öldürüldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te darbedildikten sonra silahla vurulduğu belirlenen genç hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde görevli bekçiler, 8. Cadde'de hareketsiz yatan birini fark etti. Bekçilerin haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince, darbedilip tüfekle yaralandığı tespit edilen genç, Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadir Durur (17) olduğu belirlenen genç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durur'un cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlı veya zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eksi 23 dereceyi gördü ama... Oraya giden şok oluyor! Eksi 23 dereceyi gördü ama... Oraya giden şok oluyor!
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
Anahtar Kelimeler:
Cinayet Gaziantep Ölüm

En Çok Okunan Yerel Haberler

İkinci cemre suya düştü

İkinci cemre suya düştü

Öğrencilerden depremzedelere yardım kermesi

Öğrencilerden depremzedelere yardım kermesi

Göz tansiyonu problemine dikkat

Göz tansiyonu problemine dikkat

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Erenler Mahallesi’ndeki eksikler 4 günde giderildi

Erenler Mahallesi’ndeki eksikler 4 günde giderildi

Alaşehir’de üzüm üreticilerine bilgilendirme toplantısı

Alaşehir’de üzüm üreticilerine bilgilendirme toplantısı

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
05:40
Sabah
07:00
Öğle
12:49
İkindi
15:57
Akşam
18:27
Yatsı
19:42

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Atacan Eczanesi
Sehitkamil
Belgin Eczanesi
Sehitkamil
Gökhan Eczanesi
Sehitkamil
Ihlamur Eczanesi
Sehitkamil
Mutlu Eczanesi
Sehitkamil
Şeyma Eczanesi
Sehitkamil
Alev Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Başkanlar kültür şehri Gaziantep için sahadalar

Başkanlar kültür şehri Gaziantep için sahadalar

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.