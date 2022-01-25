Gaziantep'te bir kuyumcu dükkanı soyuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kuyumcu dükkanı, duvarı kırarak içeriye giren hırsızlarca soyuldu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Gaziler Caddesi'ndeki bir kuyumcunun yanındaki ayakkabı dükkanına duvarı kırarak giren 4 hırsız, buradan da duvarı kırarak kuyumcuya girdi.

Kasadaki altınları alan hırsızlar, olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, kuyumcuda inceleme yaparken hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Ayakkabı dükkanı sahibi Halil İbrahim İdiz, gazetecilere, dün 17.00 gibi iş yerini kapattıklarını, kamera kayıtlarından 19.45 gibi iş yerlerine 4 hırsızın girdiğini, 06.15 gibi de lavabonun duvarını kırarak kuyumcuya girdiklerini gördüklerini söyledi.

